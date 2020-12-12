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Врачи раскрыли влияние COVID-19 на продолжительность жизни

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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские врачи в разговоре с «Вечерней Москвой» рассказали о влиянии COVID-19 на продолжительность жизни больного.

Как заявил иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, продолжительность жизни переболевших коронавирусом может сократиться при условии, что у пациента разовьются различные хронические заболевания. «Дальше все будет зависеть от того, насколько сильно оказались поражены сосуды, как понизилась их эластичность», — сказал он.

Специалист раскрыл, что в случае коронавируса воспаление сначала провоцирует инфекция, а затем будет откладываться холестерин, после чего запускается системный склероз сосудов. По словам медика, такое состояние ведет к нарушению кровоснабжения органов, снижению их функций и, соответственно, функционального резерва.

При этом коронавирус может и не привести к таким последствиям в случае, если болезнь протекала в легкой форме, пояснил Болибок. «Уменьшение продолжительности жизни будет заметно у пациентов 40-60 лет, многие из которых уверены в своем здоровье, а точнее, просто не знают о болезнях», — сказал он.

Врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин выразил уверенность, что COVID-19 в тяжелой форме может провоцировать раннее старение организма. По его словам, для того, чтобы выздороветь, организм должен адаптироваться к новым условиям.

Однако о том, насколько серьезным окажется сокращение продолжительности жизни, судить пока сложно, добавил терапевт. «Бесспорно только одно — коронавирус не пройдет бесследно и точно принесет определенные проблемы», — сказал он.

Ранее генеральный секретарь итальянской Федерация врачей общей практики (Fimmg) Сильвестро Скотти рассказал о серьезных последствиях коронавируса. По его словам, различные синдромы после выздоровления от COVID-19 испытывают порядка трети бывших пациентов. Он уточнил, что речь идет о слабости и психологических проблемах.

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