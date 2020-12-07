Российский врач рассказал о пожизненных последствиях коронавируса

Парестезия и постоянная слабость могут навсегда сохраниться у перенесших коронавирус людей. О пожизненных последствиях инфекции рассказал врач-терапевт, клинический фармаколог, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Самое распространенное, на что жалуются пациенты, — выраженная слабость. Такая, что сил нет ни на что вообще, очень тяжело входить в привычный ритм. Второе по распространенности — парестезия, постоянное ощущение покалывания, кручения в конечностях», — сказал врач.

Кроме того, по его словам, у переболевших COVID-19 также встречается повышенное давление, которое возникает в результате отека сосудов и покрывающей его стенки части. «Плюс нарушение магниево-кальциевого обмена заставляет серьезно страдать мышцы и ведет к развитию гипертонической болезни. Печень и почки также страдают», — отметил Кондрахин.

Вероятность возникновения последствий после перенесенного коронавируса связана с состоянием здоровья пациента и возрастом, добавил врач. «Если у человека изначально были такие факторы риска, как сахарный диабет, ожирение, гипертония, то, разумеется, риск развития тяжелых последствий, таких как, например, проблемы с сосудами, будет выше», — пояснил Кондрахин.

Ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», что среди последствий перенесенной коронавирусной инфекции самые частые осложнения связаны с изменением артериального давления. Будут ли это долговременные или кратковременные последствия — сказать сложно, отметил врач.