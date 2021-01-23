Российские ученые разработали прототип вакцины от коронавируса в виде капель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории иммунохимии Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии Виктора Новикова.

По его словам, данная вакцина отличается тем, что она мукозальная и может использоваться детьми и пожилыми людьми. В пресс-службе правительства Нижегородской области рассказали, что ученые Нижегородского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Блохиной и Нижегородского университета также создали прототипы вакцин против норовирусной, ротавирусной и ВИЧ-инфекции.

Ранее сообщалось, что в Минздрав поступили документы от центра имени Чумакова на регистрацию еще одной российской вакцины от коронавируса. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, в России будут доступны три вакцины, созданные по разным технологиям. Это, считает Мурашко, станет серьезным вкладом в победу над пандемией.