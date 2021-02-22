Лондон призовет ООН отреагировать на «нарушения прав человека в России»

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб призовет ООН отреагировать на ситуацию в сфере соблюдения прав человека, складывающуюся в России, Белоруссии, Китае и Мьянме. Такое заявление распространило внешнеполитическое ведомство, с ним министр выступит на открытии 46-й сессии Совета в Женеве в понедельник, 22 февраля, пишет Bloomberg.

По словам Рааба, в упомянутых странах систематически нарушаются права человека и не соблюдаются международные соглашения, что требует скоординированных действий со стороны международного сообщества. Так, глава ведомства обратил внимание на ситуацию с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Алексеем Навальным, которого приговорили к лишению свободы в России.

Говоря о положении в Белоруссии, Рааб назвал прошедшие в 2020-м году выборы президента сфальсифицированными. По его мнению, вместе с «жестоким подавлением [президентом Александром] Лукашенко тех, кто призывал к переменам, это привело к кризису в области прав человека».

Отдельная часть выступления министра посвящена положению в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) в Китае из-за нарушения прав уйгуров. «Ситуация в Синьцзяне находится за пределами дозволенного. Грубые нарушения, о которых сообщается, включая пытки, принудительный труд и принудительную стерилизацию женщин, чрезмерны и крайне распространены. Масштаб нарушений можно назвать промышленным», — приводятся выдержки из его выступления.

Еще одна часть выступления касается Мьянмы. В нем сказано, что военные страны должны отойти в сторону, гражданские лидеры — освобождены, а демократические желания народа Мьянмы необходимо принимать в расчет. Кризис в стране представляет повышенную опасность для народности рохинджа и других этнических меньшинств, сказано в документе.

Очередная сессия Совета ООН по правам человека будет проходить с 22 февраля по 23 марта.

Ранее ЕСПЧ потребовал от правительства России освободить Навального из тюрьмы в качестве обеспечительной меры. Обращение подавали 20 января, еще до замены условного срока по делу «Ив Роше» на реальный. Его сформулировали на основе 39-го правила регламента ЕСПЧ.

В 2014 году Навального приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно со штрафом в 500 тысяч рублей за мошенничество. Позднее суд продлил испытательный срок на год. В 2017 году ЕСПЧ по заявлению братьев Навальных решил, что Россия нарушила в их отношении ряд статей Европейской конвенции по правам человека при производстве по делу «Ив Роше». В 2018 году Верховный суд России из-за решения ЕСПЧ возобновил производство, однако оставил приговор без изменений. 2 февраля этого года условный срок Навального по данному делу был заменен на реальный после того, как ФСИН заявила о многочисленных нарушениях правил условного наказания.