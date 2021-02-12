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США допустили новые санкции против России

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Фото: Tom Brenner / Reuters

Вашингтон может ввести новые санкции против России из-за нарушения прав человека. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге, передает РИА Новости.

«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека. (...) Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов», — подчеркнул он.

По словам Прайса, США внимательно смотрят на нарушения прав человека в России. «Подозреваю, что вы услышите больше новостей относительно подходящих ответов в области политики на нарушения, которые, как мы видели, исходят из Москвы и происходят на российской территории», — заключил представитель Госдепа.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США будут «эффективно противодействовать» России в рамках новой политики, которую задаст глава государства Джо Байден.

4 февраля группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным (учредитель Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

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