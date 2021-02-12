Байдена призвали ввести санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы США республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин призвали президента страны Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает Bloomberg.

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Политики подчеркнули, что отношения США и Германии являются «краеугольным камнем трансатлантического союза». «Но позволить завершить "Северный поток-2" не подразумевает конструктивный путь к этому партнерству», — написали сенаторы.

Также указывается, что они призвали Байдена предоставить отчет об этом вопросе и имеющих отношение к проекту компаниях к 16 февраля.

Ранее стало известно, что Германия и США ведут переговоры о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2». Вероятным и прагматичным решением может стать принятие плана немецкой стороны. Еще в августе 2020 года германский минфин направил в Вашингтон предложение, согласно которому Берлин готов выделить миллиард евро для строительства двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций США с «Северного потока-2».

В настоящее время строительство объекта не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы на территории королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года.