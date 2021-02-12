В России рассказали о переговорах США и Германии по «Северному потоку-2»

Германия и США ведут переговоры о снятии санкций с газопровода «Северный поток-2», однако исход переговоров предсказать сложно. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ходом дискуссии.

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По словам собеседника агентства, вероятным и прагматичным решением может стать принятие плана немецкой стороны. Еще в августе 2020 года германский Минфин направил в Вашингтон предложение, согласно которому Берлин готов выделить миллиард евро для строительства двух терминалов по приему американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций США с «Северного потока-2».

Журнал Spiegel также рассказал, что в Европе и Соединенных Штатах обсуждают «стратегический пакет» по российскому газопроводу, который мог бы удовлетворить Вашингтон. В числе предложений — возможность автоматически отключать подачу газа по «Северному потоку-2», если Россию уличат в нарушении прав человека или международного права.

В настоящее время строительство объекта не завершено; ведется укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Работы на территории королевства планируют закончить в апреле 2021 года. В целом в «Газпроме» рассчитывают, что «Северный поток-2» удастся завершить до конца текущего года.