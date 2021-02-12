Германия увеличила закупку российского газа в полтора раза

В первые десять дней февраля Германия на фоне холодной погоды увеличила закупку российского газа в полтора раза (на 47,8 процента), говорится в официальном Telegram-канале «Газпрома».

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности подземных хранилищ в ФРГ достиг 37 процентов. В «Газпроме» напомнили, что Германия является крупнейшим зарубежным клиентом компании.

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Ранее компания пересмотрела прогноз средней цены на газ по итогам года. На фоне рекордных январских продаж уровень подняли со 170 долларов за тысячу кубометров до 200 долларов.

При этом в компании ожидают, что в следующие месяцы, когда холода закончатся, поставки все равно окажутся выше среднего. Европе придется заполнять подземные хранилища, сырье из которых в настоящее время активно расходуется.

В прошлом году из-за экспансии на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) и аномально теплой погоды поставки из России по трубопроводам сократились на 10 процентов, до 179,3 миллиарда кубометров.

Нынешней зимой, помимо непосредственно холодной погоды, в пользу «Газпрома» сыграл взлет цен на азиатских рынках, из-за которого все свободные объемы СПГ были отправлены туда. В ближайшее время эта проблема разрешится, что позволит производителям вернуться в Европу и составить конкуренцию России.

Ранее сообщалось, что баржа «Фортуна» остановила прокладку газопровода «Северный поток-2» из-за плохой погоды. Предполагается, что строительство возобновится на следующей неделе.