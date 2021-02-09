Рабочие на стройках «Газпрома» пожаловались на задержку зарплат

«Дочка» «Газпрома» и его главный подрядчик «Газстройпром» постоянно задерживает зарплаты вахтовикам на срок от двух недель до полутора месяцев. Об этом пишет VTimes со ссылкой на сотрудников подрядной организации.

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В крупнейших «дочках» «Газстройпрома» работают около 19 тысяч человек. В социальных сетях рабочие называют «Газстройпром» «шарагой», отмечают, что времена настали «хуже 90-х», а также жалуются, что «на таких работягах, как мы, строят заводы и покупают яхты».

Декабрьскую зарплату не могут получить сотрудники «ГСП-4» (строят Пикалевскую и Грязовецкую компрессорные станции) и «ГСП-сервиса» (обустройство быта для «дочек» подрядчика). В апреле прошлого года вахтовики «ГСП-4» вышли на забастовку, требуя выплатить зарплаты за февраль. Тогда им перечислили авансы за март, но все деньги выплатили только в конце июня.

Портфель заказов «Газстройпрома» — 1,5 триллиона рублей, в прошлом году компания получила 240 миллиардов рублей выручки, а в декабре разместила облигации на 231 миллиард.

В декабре сообщалось, что созданный «Газпромом» мегаподрядчик «Газстройпром» получил почти все контракты по инвестиционной программе. Ее общий бюджет на 2021 год равен 902,4 миллиарда рублей, еще 511,6 миллиарда приходится на заимствования.

Только 49 процентов «Газстройпрома» принадлежит «Газпрому», остальное контролируют структуры, связанные с Газпромбанком, а также физические лица.