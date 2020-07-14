«Газпром» повысил зарплату сотрудникам на фоне слабых финансовых показателей

«Газпром» опубликовал финансовую отчетность за первый квартал 2020 года, которая показала рост зарплат сотрудников, несмотря на низкие финансовые показатели в годовом исчислении из-за снижения цен на нефть и газ и сокращения объемов продаж.

Расходы на оплату труда в первом квартале 2020 года выросли к уровню первого квартала 2019 года на 11 процентов, а к уровню четвертого квартала 2019 года — на 16 процентов. При этом размер вознаграждения правления за отчетный квартал увеличился к уровню первого квартала 2019-го года в 1,7 раза (средняя зарплата работников «Газпрома» за первый квартал выросла к уровню первого квартала 2019 года всего на 6 процентов), а к уровню четвертого квартала 2019

— в 2,4 раза.

«Газпром» раскрывает размер вознаграждения менеджмента только за осуществление управленческих функций в головной компании. Но, кроме того, члены правления «Газпрома» получают дополнительные вознаграждения за осуществление управленческих функций в дочерних и ассоциированных компаниях. Например, Алексей Миллер в 2019 году получил дополнительно к вознаграждению за осуществление функций председателя правления «Газпрома» еще 60 миллионов рублей за осуществление функций председателя совета директоров ПАО «Газпром нефть» и 31 миллион за осуществление функций заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром». Миллер также входит в состав органов управления различных непубличных организаций, связанных с «Газпромом», но они не раскрывают сведения о размерах вознаграждений менеджмента.

По мнению инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, в «Газпроме» «зарплаты выросли, в том числе, вознаграждение менеджемента, что выглядит странно на фоне ухудшения финансовых показателей. По идее, в госкомпании должны исходить из ключевого показателя эффективности и вознаграждение менеджеров должно зависеть от результата, а не от каких-то иных факторов».