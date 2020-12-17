«Газпром» создал мегаподрядчика и отдал ему все контракты

Созданный «Газпромом» мегаподрядчик, дочерняя компания «Газстройпром» (ГСП), получила почти все контракты по инвестиционной программе. Об этом со ссылкой на данные Газпромбанка о размещении облигаций ООО «ГСП-Финанс», пишет РБК.

Портфель заказов составляет почти 1,484 миллиарда рублей, с начала второго полугодия он вырос более чем в 2,5 раза. Общий бюджет инвестпрограммы «Газпрома» на 2021 год равен 902,4 миллиарда рублей, еще 511,6 миллиарда приходится на заимствования.

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В прошлом году ГСП выполнил работ на сумму 418 миллиардов рублей, то есть немногим менее трети из общих расходов в размере 1,325 триллиона. Нынешний прирост запланирован за счет работ на мегапроекте «Ямал», в рамках Восточной газовой программы и других.

«Газстройпром» создан с помощью скупки конкурирующих предприятий. Еще в 2019 году он приобрел крупнейшего подрядчика «Газпрома», принадлежавшую бизнесмену Аркадию Ротенбергу компанию «Стройгазмонтаж». Этим летом под контроль монополии также перешел «Стройтранснефтегаз», сумма сделки, по словам источников, составляла 30 миллиардов рублей.

На данный момент только 49 процентов «Газстройпрома» принадлежит «Газпрому», остальное контролируют структуры, связанные с Газпромбанком, а также физические лица, которые неизвестны на рынке.