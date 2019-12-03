«Газпрому» надоело делиться деньгами с подрядов

Новый единый подрядчик «Газпрома», компания «Газстройпром», собирается выкупить очередного крупного частного подрядчика. О сделке с «Газпром автоматизация» сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Предстоящую покупку подтвердили источники, близкие к «Газпрому» и «Газпром автоматизации». Сумма сделки и ее сроки не раскрываются. Эксперты оценивают подрядчика в семь миллиардов рублей.

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«Газпром» продал «Газпром автоматизацию» как непрофильный актив в 2014 году Авшолуму Юнаеву. Компания продолжила выполнять подряды «Газпрома» и получала крупные контракты.

С того момента выручка подрядчика превысила 120 миллиардов рублей, он вошел в десятку крупнейших для «Газпрома». В 2019 году компания решила выплатить дивидендов на рекордные два миллиарда рублей. До этого «Газпром автоматизация» отдавала акционерам не более нескольких сотен миллионов рублей.

Один из собеседников издания отметил, что «Газстройпром», где госкомпании принадлежит 49 процентов акций, хочет выкупить и других подрядчиков, в том числе принадлежащий Геннадию Тимченко «Стройтранснефтегаз».

Ранее бизнесмен Аркадий Ротенберг продал за 75 миллиардов рублей «Стройгазмонтаж», крупнейшего подрядчика «Газпрома», созданного в 2008 году из пяти «дочек» госкомпании. Источники утверждают, что владельцем стал «Газстройпром», но по документам владельцем теперь является непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг». Неизвестный на рынке учредитель зарегистрировал его только в июле 2019 года.

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