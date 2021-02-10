«Газпром» приготовился к светлому будущему

Показатели января заставили «Газпром» пересмотреть прогноз средней цены по итогам 2021 года. Об этом заявил глава финансового департамента компании Александр Иванников, пишет «Коммерсантъ».

Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.

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При этом в «Газпроме» ожидают, что в будущие месяцы, когда холода закончатся, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.

В прошлом году из-за экспансии на европейский рынок сжиженного природного газа (СПГ) и аномально теплой погоды поставки российского газа по трубопроводам упали на 10 процентов, до 179,3 миллиарда кубометров. Рухнула и стоимость топлива, в некоторые месяцы «Газпром» поставлял газ себе в убыток по цене ниже 100 долларов за тысячу кубометров.

Однако с начала зимы спрос на СПГ в Азии подстегнул цены и заставил поставщиков переориентироваться на более выгодный рынок. В ближайшие месяцы эксперты ожидают исправления ситуации.

По оценке Марии Беловой из Vygon Consulting, если расчеты «Газпрома» верны, то выручка компании по итогам года вырастет в 1,7 раза. Но аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов ожидает, что после возвращения СПГ в Европу и цена, и объем поставок упадут. Впрочем, и он не исключает, что оптимистичный прогноз компании может сбыться.