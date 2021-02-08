Доходы «Газпрома» рухнули

Доходы «Газпрома» от экспорта газа рухнули на 39,6 процента в годовом выражении, составив 25,25 миллиарда долларов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

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Физический объем экспорта газа снизился за год на 9,7 процента (до 199,2 миллиарда кубометров). При этом доходы компании от продажи газа в декабре выросли на 8,4 процента по сравнению с ноябрем (до 3,085 миллиарда долларов). В декабре прошлого года средняя экспортная стоимость поставок выросла до 156,6 доллара за тысячу кубометров против 155,48 доллара в ноябре и 145 долларов в октябре.

В феврале этого года стало известно, что «Газпром» купит трубы на 33 миллиарда рублей у единственного поставщика, об этом сообщило агентство «Интерфакс».

В январе поставки «Газпрома» в дальнее зарубежье достигли исторически рекордного для этого месяца уровня. Компания отправила 19,4 миллиарда кубометров. Нынешний показатель на 45,4 процента больше, чем за тот же период год назад. Закупки увеличили такие страны, как Германия (плюс 32,4 процента), Италия (221,5 процента), Турция (20,8 процента), Франция (77,3 процента), Нидерланды ( 21,2 процента) и Польша (89,9 процента).