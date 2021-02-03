«Газпром» собрался сократить бизнес в Дагестане

Компания «Газпром» собирается сократить свой бизнес в Дагестане и думает полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в регионе, пишет «Коммерсантъ».

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Газета отмечает, что глава компании Алексей Миллер предложил премьер-министру Михаилу Мишустину создать в Дагестане единого оператора, который взял бы на себя эти функции. За собой «Газпром» хочет оставить только оптовые поставки в регион.

Письмо с таким предложением было направлено в середине января. Свои намерения компания объяснила большими долгами за газ: объем просроченной задолженности на 1 октября 2020 года оценивается в 14,9 миллиарда рублей. Еще издание отмечает, что работу компании в регионе осложняют неплатежи за газ, незаконное потребление, судебные иски по взысканию платы за пользование сетями. В «Газпроме» комментировать информацию не стали.

Сейчас сбыт газа в Дагестане осуществляется через «Газпром межрегионгаз Махачкала», а газораспределение — через «Газпром газораспределение Дагестан» и «Газпром газораспределение Махачкала». Миллер предложил передать новому федеральному казенному предприятию принадлежащие региону и муниципалитетам сети. Есть и другой вариант — подарить сети государству, а позже их передадут новой компании под оперативное управление.

Проблема долгов за газ в республиках Северного Кавказа стоит давно. На регион традиционно приходится более половины неплатежей за энергоресурсы в стране.