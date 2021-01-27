«Газпром» установил рекорд в Турции

«Газпром» установил рекорд, поставив в Турцию 2,435 миллиарда кубометров газа в ноябре 2020 года (рост в 2,23 раза в годовом выражении). Это стало наибольшим значением с марта 2018 года, пишет «Интерфакс».

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Импорт сжиженного природного газа (СПГ) увеличился на 32 процента год к году. Из-за засухи в стране доля гидроэлектростанций в производстве электроэнергии снизилась. Электростанции на природном газе, наоборот, увеличили производство. Импорт трубопроводного газа вырос на 52 процента (до 4,291 миллиарда кубометров).

В сентябре 2020 года объем экспорта СПГ составил 1,9 миллиарда кубометров топлива. За первые девять месяцев «Газпром» поставил в страну 8,854 миллиарда кубометров газа. Аналитики отмечают, что турецкий рынок очень важен для российской компании, поскольку традиционно является вторым по объемам продаж и выручки после немецкого.

В конце ноября прошлого года сообщалось, что Россия отправила в Китай рекордный за всю историю объем газа. В сентябре страна поставила в КНР 899 миллионов кубометров СПГ. Однако «Газпром» стал продавать намного меньше газа в Европу.