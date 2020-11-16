«Газпром» установил рекорд в Турции

«Газпром» установил рекорд по продажам природного газа в Турцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчетность компании за третий квартал и данные Федеральной таможенной службы (ФТС). Объем экспорта в эту страну в сентябре стал наибольшим с января и составил 1,9 миллиарда кубометров топлива.

Также показатель существенно превосходит результат аналогичного периода прошлого года, когда в Турцию было продано всего 1,017 миллиарда кубометров газа. При этом всего за первые девять месяцев 2020 года поставки составили 8,854 миллиарда кубометров, что на 25 процентов ниже аналогичных прошлогодних данных.

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Опрошенные изданием аналитики связывают сложившуюся ситуацию с характером отношений «Газпрома» с турецкими покупателями. Они строятся в основном на долгосрочных контрактах, заключенных по старой, менее гибкой схеме ценообразования. Согласно ей, цена газа определяется исходя из нефтяных котировок с задержкой на 6-9 месяцев.

Из-за этого на протяжении большей части года цена по долгосрочному контракту с «Газпромом» была выше текущих (спотовых) котировок на европейских площадках (хабах), а также расценок американских поставщиков сжиженного природного газа (СПГ). В таких условиях турецкие компании, особенно частные, предпочитали выплачивать «Газпрому» прописанную в контрактах неустойку за выбор недостаточного объема топлива (несоблюдение условия «бери или плати»), но все же покупать его у сторонних поставщиков.

Однако осенью цена по долгосрочным контрактам с «Газпромом» начала снижаться, реагируя на весеннее падение нефтяных котировок. Это сделало поставки «Газпрома» более выгодными по сравнению со спотовыми закупками, поскольку цены на хабах, напротив, начали расти из-за повышенного сезонного спроса на топливо.

Аналитики отмечают, что турецкий рынок крайне важен для «Газпрома», поскольку традиционно является вторым по объемам продаж и выручки после немецкого. Поставки в Европу по итогам девяти месяцев 2020-го так же заметно сократились и составили 125,7 миллиарда кубометров, что на 13,6 процента ниже прошлогодних показателей.