«Газпром» получил убыток на сотни миллиардов рублей

«Газпром» получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей за девять месяцев этого года по РСБУ (российский стандарт отчетности) против 434,94 миллиарда рублей прибыли за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы компании.

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Выручка «Газпрома» за отчетный период упала на 21,3 процента (до 2,74 триллиона рублей), а валовая прибыль — почти на 40 процентов (до 917,46 миллиарда рублей). Убыток компании до уплаты налогов составил сотни миллиардов рублей (728,98). Поставки газа за 9 месяцев в Германию снизились на 16 процентов, в Италию — на 9 процентов, а в Турцию — на 25 процентов. Однако доходы членов «Газпрома» выросли почти на 30 процентов.

Ранее стало известно, что «Газпром» сэкономит десятки миллиардов рублей на «Силе Сибири», сократив инвестиции в проект. Одновременно компания в три раза увеличила вложения в развитие газотранспортных мощностей на северо-западе России.

Новые карантинные ограничения в Европе (Германии, Франции и Великобритании) могут нанести удар по спросу на российский газ. «Газпром» должен в четвертом квартале отправить в Европу и Турцию не менее 45 миллиардов кубометров, чтобы выполнить свой план по экспорту в 170 миллиардов кубометров по итогам года.