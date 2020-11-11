Россия и Белоруссия поставили точку в ситуации с долгом за газ

Россия и Белоруссия поставили точку в ситуации с долгом Минска за газ. В «Газпроме» сообщили, что задолженность полностью погашена, говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

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Вопрос обсуждался 11 ноября на встрече главы компании Алексея Миллера и белорусского министра энергетики Виктора Каранкевича, которая прошла в Санкт-Петербурге. Как сообщили в «Газпроме», Москва и Минск начали переговоры по условиям поставок газа в Белоруссию с 1 января 2021 года.

В середине октября сообщалось, что Белоруссия полностью погасила долг за российский газ, поставленный в январе-сентябре 2020 года. Однако в Минэнерго республики тогда не раскрыли размер перечисленной Москве суммы. До этого, в сентябре, в российском министерстве энергетики называли цифру в 330 миллионов долларов.

В 2020 году стоимость тысячи кубометров российского газа для Белоруссии составляет 127 долларов. Минск настаивает на большой скидке. Так, президент Белоруссии Александра Лукашенко считает справедливой стоимость в 40-45 долларов за тысячу кубометров.