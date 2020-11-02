Белоруссия заявила об отсутствии долга за российский газ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что Минск не имеет задолженности перед Москвой за потребленный природный газ. Об отсутствии долга он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1», передает ТАСС.

По словам Головченко, сейчас Белоруссия и Россия продолжают переговоры по определению стоимости для республики природного газа в 2021 году. «Рассчитываем, что она будет для нас привлекательной», — сказал премьер-министр.

16 октября сообщалось, что Белоруссия полностью рассчиталась с российским «Газпромом» за газ, поставленный в январе-сентябре 2020 года. При этом пресс-секретарь Минэнерго республики Ольга Козлович не раскрыла сумму, которую Минск перечислил Москве. В начале сентября министр энергетики России Александр Новак называл цифру в 330 миллионов долларов.

Цена на российский газ в 2020 году для Белоруссии составляет 127 долларов за тысячу кубометров. Минск настаивает на ее снижении. По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, справедливой была бы цена в 40-45 долларов за тысячу кубометров вместо действующих 127 долларов.