Россия и Белоруссия достигли прогресса по газу

Россия и Белоруссия достигли прогресса в переговорах о цене на газ для Минска в 2021 году, рассказал посол Белоруссии в России Владимир Семашко, слова которого приводит ТАСС.

«Я встречался 11 [сентября] с [главой "Газпрома" Алексеем] Миллером в Санкт-Петербурге, мы продвинулись в понимании, о нюансах не буду говорить», — отметил Семашко, добавив, что стороны рассматривают в качестве предпочтительного варианта поэтапное снижение цены с 2021 года.

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С 2022 года в рамках союзного государства России и Белоруссии возможно создание общего энергетического рынка.

Споры по поводу цены на российский газ для Белоруссии идут с конца прошлого года. Изначально Минск настаивал на пересмотре стоимости топлива уже в 2020 году, ссылаясь на изменившуюся мировую конъюнктуру. По мнению белорусского президента Александра Лукашенко, справедливой была бы цена в 40-45 долларов за тысячу кубометров вместо действующих 127 долларов.

В итоге на протяжении 2020 года продолжит действовать прежняя цена, а по поводу расценок на 2021 год и далее стороны ведут переговоры. При этом «Газпром», обладающий монопольным правом на экспорт трубопроводного газа, утверждает, что у Минска накопился долг за предыдущие поставки в размере 165,6 миллиона долларов. Белорусские власти отрицают существование задолженности.