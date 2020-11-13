«Газпром» стал продавать меньше газа

«Газпром» стал продавать намного меньше газа в Европу и Турцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на отчет компании по российскому стандарту бухгалтерского учета.

За девять месяцев текущего года Россия поставила в Европу 125,704 миллиарда кубометров газа, что на 13,6 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего топлива «Газпром» поставил Германии, Италии, Австрии и Франции. Объемы, поставленные Турции в январе-сентябре, составили 8,854 миллиарда кубометров (на четверть меньше чем годом ранее).

Продажи сжиженного природного газа (СПГ) «Газпром экспортом» за девять месяцев 2020 года составили 804 миллиона кубометров. Через трейдинговые «дочки» Gazprom Marketing&Trading Singapore и Gazprom Global LNG прошло 7,752 миллиарда кубометров.

Ранее сообщалось, что «Газпром» за девять месяцев получил чистый убыток в 592,15 миллиарда рублей. За аналогичный период 2019 года компания получила прибыль на уровне 434,94 миллиарда рублей.