Глава основного врага «Газпрома» в Европе ушел в отставку

Председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Ежи Квечиньский ушел в отставку, новым главой назначен Павел Маевский, говорится в сообщении пресс-службы.

Компания в последние годы стала основным врагом «Газпрома» в Европе. Она выиграла дело в Стокгольмском арбитраже, после чего «Газпром» заплатил 1,5 миллиарда долларов штрафа.

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С 2022 года PGNiG намерена прекратить закупки российского газа, так как считает его слишком дорогим, и перейти на поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ). Его компания хочет приобретать у США, при этом после регазификации возможны его поставки и на Украину.

Также PGNiG собралась участвовать в апелляции по газопроводу «Северный поток-2», чтобы не допустить его вывода из-под норм обновленной Газовой директивы ЕС.

В сообщении отставку Квечиньского связывают с личными причинами, но местные СМИ указывают, что поводом мог стать конфликт из-за слияния PGNiG с Orlen, пишет «Коммерсантъ». Новый руководитель концерна раньше работал председателем правления группы компаний LOTOS и вице-президентом совета директоров металлургического завода Stalowa Wola.

В начале ноября PGNiG отправила заявку в адрес «Газпрома» для очередного снижения цен на газ. В ответ российская компания также предложила пересмотреть цены, но в сторону увеличения, что возмутило поляков.