Польша попросила «Газпром» снизить цены на газ

Польская газовая компания PGNiG направила заявку с просьбой снизить контрактную цену на природный газ, поставляемый в страну «Газпромом» по «Ямальскому контракту» 1996 года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.

В своей заявке PGNiG напоминает, что, согласно условиям «Ямальского контракта», любая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен. В компании пояснили, что она сейчас ведет переговоры о снижении цены с 1 ноября 2017 года, поэтому решила отправить запрос на новое снижение цены спустя трехлетний период — с 1 ноября 2020 года.

Сейчас между Польшей и Россией действует договор о поставке газа, по нему Москва поставляет Варшаве до 10 миллиардов кубометров в год. Соглашение истекает в 2022 году, и польская сторона не собирается его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет российский газ на американский.