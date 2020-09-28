Польша объявила о новом этапе поставок газа на Украину

Польский нефтегазовый концерн PGNiG с 1 октября начнет поставки природного газа на Украину в рамках договора с «Энергетическими ресурсами Украины» (ЭРУ), говорится в сообщении компании.

Этот контракт стал первым в рамках сотрудничества «Оператора ГТС Украины», выделенного из «Нафтогаза», и PGNiG. По его условиям, топливо пойдет на технические нужды украинской компании.

Поставки продлятся до 1 мая 2021 года. ЭРУ победила в тендере за счет сотрудничества с PGNiG, отметили в польской компании. Такое соглашение станет новым этапом газового взаимодействия двух стран. В общей сложности с 2016 года Польша поставила в соседнюю республику порядка трех миллиардов кубометров газа.

Еще в декабре прошлого года PGNIG и «Энергетические ресурсы Украины» начали совместно искать и добывать газ на приграничной территории Украины. Речь идет о разработке польского месторождения Пшемысль, разведанные запасы которого исчерпаны на 80 процентов, однако специалисты не исключают, что новые скважины можно пробурить рядом на украинской территории.

С 2022 года Польша намерена отказаться от контракта с Россией и обеспечивать себя самостоятельно за счет собственной добычи, поставок из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe и сжиженного природного газа (СПГ). Украина не исключает использование польской инфраструктуры для закупок СПГ, а Польша в свою очередь надеется стать газовым хабом региона.

Между тем в настоящее время Киев обеспечивает себя газом за счет виртуального реверса — покупок российского газа у европейских компаний и отбора его на своей территории.