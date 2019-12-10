Польша замахнулась на газовое доминирование в Европе. Об амбициях республики объявил президент Анджей Дуда, передает Polskieradio24. По его словам, запланировано строительство двух терминалов в Гданьске и Гдыне.

Говоря об экономических перспективах, Дуда также упомянул строительство газопровода от Страхочин до границы со Словакией. По мнению главы Польши, это обеспечит энергетическую безопасность не только самой республике, но и странам Центральной Европы. Дуда уточнил, что речь идет в первую очередь о Словакии и Украине.

Материалы по теме Газовый тупик Украина загнала «Газпром» в угол. Россия рискует лишиться миллиардов

Ранее стало известно, что Польша не намерена продлевать контракт с российским «Газпромом» после 2022 года. Республика собирается полностью перейти на обеспечение сжиженным природным газом (СПГ), а также на поставки газа из Норвегии по строящемуся газопроводу Baltic Pipe.

Глава PGNiG Петр Вожняк говорил, что убытки от стоимости российского топлива обходятся Польше в 250 миллионов долларов в год. По его словам, Варшава рассчитывает договориться о более низкой цене на газ в ближайшие три года, когда контракт с «Газпромом» еще будет действовать.

9 декабря сообщалось, что PGNiG и «Энергетические ресурсы Украины» подписали соглашение о совместной разведке и добыче газа на приграничной территории. Предполагается, что по истечении российско-украинского контракта, который заканчивается в конце года, добытый на территории Украины газ можно будет свободно поставлять в Польшу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!