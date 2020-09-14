Украина осталась без американского газа из-за России

Украина фактически осталась без американского сжиженного природного газа (СПГ) из-за России. Виртуальный реверс российского топлива, на который перешла страна, оказался выгоднее закупок у других партнеров. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко.

Как пояснил эксперт, в Европе, несмотря на разницу в издержках, американский СПГ успешно конкурирует с российским газом из трубы, поскольку тоже продается по спотовым ценам. Однако из-за того, что на Украине нет инфраструктуры, необходимой для покупок СПГ напрямую, американское сырье оказывается более дорогим по сравнению с виртуальным реверсом. В результате Украина может пойти на разовые закупки СПГ у США, но вряд ли будет делать это системно. Маринченко отметил, что в теории Киеву было бы выгоднее перейти на прямые закупки российского газа, поскольку при виртуальном реверсе приходится переплачивать за услуги трейдера.

Киев не закупает газ у Москвы напрямую с 2015 года, занимаясь перекупкой российского сырья в Европе. До конца 2019 года он был вынужден осуществлять физический реверс из-за условий транзитного соглашения с «Газпромом», что приводило к удорожанию сырья. Однако с начала сентября 2020 года Украина перешла на виртуальный реверс — около половины транзитных объемов газа, следующих из России в Европу, сразу остаются в украинских хранилищах.

Украина неоднократно говорила, что собирается перейти на американский СПГ. В мае 2020 года правительство страны одобрило проект меморандума с американской Louisiana Natural Gas Exports о поставке в течение 20 лет СПГ из США в объеме, соответствующем 5,5 миллиарда кубометров трубопроводного газа в год. Однако окончательные договоренности закреплены не были.