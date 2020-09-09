«Газпром» наказал своих сотрудников за дешевый газ

Зарплата сотрудникам «Газпром Армения» снижена на 20 процентов, а около тысячи сотрудников было уволено, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информацию от пресс-службы компании.

Такое «наказание» связано с решением национальной Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ), которая отказалась резко повышать тарифы на газ. Для домашних хозяйств стоимость топлива не изменилась вовсе, а для крупных предприятий и агробизнеса выросла на меньшую сумму, чем требовала компания.

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Руководство «Газпром Армения» посчитало газ по средневзвешенному тарифу в 255,06 доллара за тысячу кубометров слишком дешевым, предложив поднять его до 283,14 доллара. Но регулятор увеличил стоимость только до 266,71 доллара.

В день принятия решения, 19 июля, генеральный директор компании Грант Тадевосян заявил о возникновении дисбаланса между зарплатами и финансовыми средствами предприятия.

«Газпром Армения» на 100 процентов принадлежит российскому «Газпрому». Компания поставляет газ на внутренний рынок. В прошлом году цена российского газа для республики выросла до 165 долларов за тысячу кубометров. Об изменении стоимости поставок в текущем году не сообщалось, хотя на европейских рынках газ торговался в два раза дешевле.

Ранее стало известно, что полугодовая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) упала в десятки раз, с 836,5 миллиарда рублей до 32,919 миллиарда. Такая статистика связана с обвалом стоимости газа на европейском и других мировых рынках, а также экспансии сжиженного природного газа (СПГ), на который переходят европейские клиенты компании.