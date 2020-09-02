У «Газпрома» попросили бесплатный газ для Вечных огней

Общероссийский народный фронт (ОНФ) попросил «Газпром» предоставлять газ для Вечных огней и мемориалов «Огонь памяти» в российских регионах бесплатно. Соответствующее письмо организация направила главе концерна Алексею Миллеру, сообщает «Интерфакс».

«Просим обратить внимание на проблему газификации мемориальных сооружений "Вечный огонь" и "Огонь памяти" и рассмотреть возможность поставок газа для обеспечения их функционирования на безвозмездной основе», — говорится в обращении.

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Поводом для него стал спор вокруг оплаты газа для Вечного огня в Рыбинске Ярославской области. Дочерняя структура «Газпрома» — «Газпром межрегионгаз Ярославль» — потребовала от городской администрации погасить долг за поставку топлива в размере 140,6 тысячи рублей.

Депутаты муниципального совета, в свою очередь, не согласились с претензиями и заявили, что поставки газа в подобных случаях должны производиться на благотворительной основе. До сих пор поставки топлива городу для нужд Вечного огня не регулировались какими-либо договорами, из-за чего «Газпром» считает их незаконными и несанкционированными.

Впервые договор был заключен 26 августа, однако в нем не прописан плательщик. По словам представителя ОНФ Артема Бичаева, если конфликт не удастся разрешить в обозримом будущем, Вечный огонь в Рыбинске может погаснуть — подобные примеры в России уже имели место.