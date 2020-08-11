Надежды Польши на собственный газ рухнули

В Польше признали. что надежды на собственный сланцевый газ рухнули, планы по его добыче пока стоит отложить. Об этом сообщил глава энергетической компании PGNiG Ежи Квечиньский, передает ТАСС.

По его словам, в стране пока нет технологий, чтобы наладить широкую добычу. Одновременно Квечиньский подчеркнул, что американская технология Польше не подходит. «Сланцевый газ в Польше не такой же, как в США. Хорошо оправдавшая себя там технология не оправдала себя в Европе», — объяснил он.

Агентство указывает, что объем сланцевого газа в Польше превышает два триллиона кубометров, если получится наладить добычу, то стране этого хватит на несколько десятков лет. Однако пока широкомасштабная добыча невозможна из-за дороговизны технологии и отсутствия законодательной базы. Пробные скважины в стране сделали десятки компаний, их насчитывается около полусотни.

Сейчас между Польшей и Россией действует договор о поставке газа, по нему Москва поставляет Варшаве до 10 миллиардов кубометров в год. Соглашение истекает в 2022 году и польская сторона не собирается его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет российский газ на американский.