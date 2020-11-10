«Газпром» подтвердил предложение Польше платить больше за газ

Предложение платить больше за газ по ямальскому контакту с ноября действительно направлено польской PGNiG. Информацию подтвердили в «Газпром экспорте», передает РИА Новости.

Представитель российской компании заметил, что предложение соответствует условиям соглашения, действующего с 1996 года. Таким образом он опроверг заявление PGNiG, которая назвала поступившее в ее адрес требование безосновательным и не отвечающим формальным требованиям.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

До этого польская компания направила заявку с просьбой снизить контрактную цену на природный газ. PGNiG напомнила, что любая из сторон вправе настаивать на пересмотре ценовых условий не раньше, чем через три года после того, как предыдущие изменения вступили в силу.

В настоящее время Россия поставляет в Польшу до 10 миллиардов кубометров в год. Договор истекает в 2022 году, и Варшава уже объявила, что не собирается продлевать его. Республика перейдет на закупку сжиженного природного газа (СПГ), а также на поставки по собственному газопроводу из Норвегии, который строится.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск PGNiG к «Газпрому», в котором польская компания оспаривала стоимость газа. В 2012 году она уже добилась скидки в 10 процентов, но затем посчитала, что газ по-прежнему слишком дорог. Российская компания выплатила штраф в размере 1,5 миллиарда долларов, но продолжила оспаривать вердикт.