В Польше возмутились заявкой «Газпрома» о пересмотре цены на российский газ. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на польский концерн PGNIG.

Согласно сообщению польской компании, заявление «Газпрома» об изменении цены в сторону увеличения является «безосновательным» и «не соответствует формальным требованиям, описанным в Ямальском контракте».

Ранее компания PGNiG направила заявку с просьбой снизить контрактную цену на природный газ, поставляемый в страну «Газпромом» по «Ямальскому контракту» 1996 года. В своей заявке польский концерн напоминает, что, согласно условиям «Ямальского контракта», любая из сторон соглашения имеет право выступить за пересмотр ценовых условий поставок, при этом новая цена может вступить в силу через три года после очередного изменения цен.

Сейчас между Польшей и Россией действует договор о поставке газа, по нему Москва поставляет Варшаве до 10 миллиардов кубометров в год. Соглашение истекает в 2022 году, и польская сторона не собирается его продлевать. Когда срок договора истечет, Польша поменяет российский газ на американский.