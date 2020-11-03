Новый карантин в Европе ударил по российскому газу

Новые карантинные ограничения в Европе (Германии, Франции и Великобритании) могут нанести удар по спросу на российский газ, пишет «Коммерсантъ».

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Спотовые цены на газ в Европе, которые 26 октября превышали 180 долларов за тысячу кубометров на нидерландском хабе TTF, упали к 1 ноября на 13,5 процента. В марте-апреле, когда Европа ввела жесткий карантин из-за пандемии коронавируса, потребление газа сократилось на 10 процентов.

Эксперты отмечают, что новая волна локдаунов может подстегнуть спрос со стороны коммунально-бытового сектора (особенно зимой), что может компенсировать спад потребления промышленностью. «Газпром» должен в четвертом квартале отправить в Европу и Турцию не менее 45 миллиардов кубометров, чтобы выполнить свой план по экспорту в 170 миллиардов кубометров по итогам года.

Россия ожидает, что спрос на природный газ в ближайшие десятилетия продолжит расти. Об этом ранее заявил министр энергетики страны Александр Новак в интервью изданию The Guardian. По его словам, наряду с увеличением добычи газа Россия планирует стать мировым лидером в производстве чистого водорода.

Польская газовая компания PGNiG ранее направила заявку с просьбой снизить контрактную цену на природный газ, поставляемый в страну «Газпромом» по «Ямальскому контракту».