«Газпром» продолжит судиться с Польшей

«Газпром» заплатил польской нефтегазовой компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, однако продолжит судиться с ней в апелляционном порядке, сообщает ТАСС со ссылкой на главу финансово-экономического департамента корпорации Александра Иванникова.

«Также во втором квартале "Газпром экспорт" осуществил выплату польской компании PGNiG 100 миллиардов рублей в соответствии с решением Стокгольмского арбитража», — отметил Иванников.

При этом выплата не повлияет на позиции компании при обжаловании судебного решения, добавил топ-менеджер. Сам платеж был произведен еще в июне. Его сумма составила 1,5 миллиарда долларов, что по тогдашнему курсу равнялось 100 миллиардам рублей.

В марте 2020 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску PGNiG к «Газпрому». Польская компания оспаривала стоимость газа по контракту, подписанному в 1996 году. По его условиям, цена может быть пересмотрена в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В 2012 году благодаря дополнительному соглашению между сторонами цена была снижена на 10 процентов, однако PGNiG заявляла, что будет добиваться дальнейшей скидки. По решению Стокгольмского арбитража, дальнейшие расчеты будут производиться по новой формуле, а назначенная компенсация касается уже совершенных поставок. «Газпром» обжаловал решение.