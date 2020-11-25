Россия поставила в Китай рекордный за всю историю объем газа

Россия в сентябре 2020 года поставила в Китай 899 миллионов кубометров сжиженного природного газа (СПГ) — в два раза больше, чем за предыдущий месяц и за сентябрь прошлого года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные таможенной статистики КНР.

Это также рекордное значение за всю историю поставок российского СПГ в Китай. В результате Россия в сентябре вышла на второе место, уступив только Австралии. В августе Россия была четвертой, уступая по объемам поставок также Катару, Индонезии и Малайзии.

Китайские газовые месторождения не покрывают потребность страны в топливе. Из-за этого Пекин вынужден импортировать его. Россия смогла выйти на рынок КНР в 2019 году благодаря газопроводу «Сила Сибири». С 2018 года танкерные поставки СПГ с месторождения на Ямале осуществляет также «Новатэк».

Во втором квартале этого года стоимость поставок по газопроводу «Сила Сибири» сократилась на десять процентов и составила 183 доллара за тысячу кубометров. Российский трубопроводный газ, идущий по этому маршруту, оказался самым дешевым для Китая.