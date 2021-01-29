«Газпром» сумел избавиться от бизнеса в Болгарии

Группа «Газпром» сумела продать свою долю в совместном болгарском предприятии Overgas Inc. самой компании, получив за нее 100 миллионов евро. Российский газовый монополист в течение пяти лет пытался избавиться от этого бизнеса, сообщает «Интерфакс».
Overgas создан в 1995 году вместе с болгарским предпринимателем Сашо Дончевым. Через него «Газпром» поставлял газ в республику до 2012 года. Власти республики долгое время пытались избавиться от такого посредничества, и только в 2013-м получателем российского газа стал непосредственно «Булгаргаз».
В 2016 года поставки через Overgas прекратились полностью, и компания инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Позднее она пожаловалась на «Газпром» в Европейскую комиссию, обвинив российскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства.
Только в августе 2020 года стороны договорились об условиях расторжения партнерства, и 27 января 2021 года сделка была завершена. Доля «Газпрома» в Overgas снизилась до нуля.
В марте премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что республике удалось добиться от «Газпрома» максимальной скидки на газ в новом контракте. Он назвал соглашение подарком от России, а министр энергетики Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за вмешательство, позволившее добиться отличного результата.