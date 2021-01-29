«Газпром» сумел избавиться от бизнеса в Болгарии

Группа «Газпром» сумела продать свою долю в совместном болгарском предприятии Overgas Inc. самой компании, получив за нее 100 миллионов евро. Российский газовый монополист в течение пяти лет пытался избавиться от этого бизнеса, сообщает «Интерфакс».

Overgas создан в 1995 году вместе с болгарским предпринимателем Сашо Дончевым. Через него «Газпром» поставлял газ в республику до 2012 года. Власти республики долгое время пытались избавиться от такого посредничества, и только в 2013-м получателем российского газа стал непосредственно «Булгаргаз».

Материалы по теме Ай нано «Роснано» создавали для технологического прорыва. Почему его не случилось даже через 13 лет Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

В 2016 года поставки через Overgas прекратились полностью, и компания инициировала разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты. Позднее она пожаловалась на «Газпром» в Европейскую комиссию, обвинив российскую компанию в нарушении антимонопольного законодательства.

Только в августе 2020 года стороны договорились об условиях расторжения партнерства, и 27 января 2021 года сделка была завершена. Доля «Газпрома» в Overgas снизилась до нуля.

В марте премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что республике удалось добиться от «Газпрома» максимальной скидки на газ в новом контракте. Он назвал соглашение подарком от России, а министр энергетики Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за вмешательство, позволившее добиться отличного результата.