Болгария собралась спасти «Турецкий поток» от санкций

Газопровод «Балканский поток», часть системы «Турецкого потока» в Болгарии, почти готов. «Булгартрансгаз» собирается пустить газ по нему до нового года, сообщили в пресс-службе компании в ответ на журналистский запрос, пишет «Российская газета».

С января «Булгартрансгаз» сможет ежедневно прокачивать около 15 миллионов кубометров. Такая скорость строительства позволит спасти «Турецкий поток» от санкций США, угрожающих задействованным в проекте компаниям.

Вашингтон объявил об ужесточении ограничительных мер в отношении компаний, связанных с «Турецким потоком», в конце декабря. Эксперты не исключали, что реализация проекта может резко затормозиться.

Еще год назад президент России Владимир Путин утверждал, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта. В феврале работы вновь приостановились. Однако летом Премьер Болгарии Бойко Борисов пообещал завершить строительство до конца года.

Между тем в ноябре стало известно, что новой проблемой становится участок газопровода в Сербии, который должен довести российский газ до Венгрии. Ряд источников не исключают, что строительство может затянуться до весны 2021 года.

Газопровод «Турецкий поток» заработал в январе этого года. Одна из его веток рассчитана на поставки турецким покупателям, а другая — странам юга Европы. Несмотря на его запуск, поставки газа в Турцию в этом году сократились, поскольку турецкие газовые компании начали переходить на сжиженный природный газ (СПГ) и услуги других поставщиков.