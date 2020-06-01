Продолжение «Турецкого потока» пообещали завершить к концу года

Президент Болгарии Бойко Борисов заверил сербского коллегу Александра Вучича в том, что газопровод «Балканский поток», являющийся сухопутным продолжением «Турецкого потока», будет завершен до конца года, передает РИА Новости.

Борисов напомнил, что общая длина болгарского участка составляет 474 километра, из них уложены 280 километров труб, а 150 километров уже заварены. Также он подчеркнул, что строительство не останавливалось даже из-за ситуации с коронавирусом.

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В свою очередь, Вучич отметил, что газопровод имеет огромное значение, а его строительство означает промышленный и экономический рост.

«Турецкий поток» заработал в январе. Одна из его веток рассчитана на поставки турецким покупателям, а другая — странам юга Европы.

Скорость строительства «Балканского потока» не раз становилась объектом для критики. В частности, в начале декабря 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта. В ответ в Софии указали, что задержка связана с проведением обязательных процедур. Позднее глава «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что болгарская сторона ускорила работы.

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