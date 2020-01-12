Болгария стала активнее работать над «Турецким потоком» после критики Путина

Болгария активнее работает над строительством газораспределительной сети после критики со стороны президента России Владимира Путина. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Министр энергетики Александр Новак в свою очередь выразил уверенность, что Болгария выполнит взятые на себя обязательства. Он отметил, что работы идут масштабно и полным ходом.

Путин в начале декабря 2019 года заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории. «Если болгарское руководство не хочет, мы найдем другие возможности реализации на юге Европы», — сказал глава государства.

В ответ на это болгарская сторона заявила, что строит «Балканский поток», который станет частью «Турецкого потока», с максимально возможной скоростью. По словам премьер-министра Бойко Борисова, газопровод строится со средней скоростью пять километров в день. Задержку начала процесса он объяснил проведением обязательных процедур.

Газопровод «Турецкий поток» пройдет по дну Черного моря в Турцию и далее в Грецию. Первая ветка предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу. Запуск «Турецкого потока» состоялся 8 января 2020 года.

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