Болгария затормозила «Турецкий поток»

Строительство продолжения газопровода «Турецкий поток» на территории Болгарии вновь затормозилось, несмотря на обещание властей страны ускорить процесс. Одним из новых субподрядчиков, который начнет работы с марта, станет принадлежащая «Газпрому» компания. Об этом сообщает сербская газета «Политика».

Генподрядчиком строительства является консорциум Arkad, созданный итальянской Arkad ABB S.p.A. и саудовской Arkad Engineering & Construction Company. Договор с ним был подписан в сентябре 2019 года.

Однако по состоянию на 25 февраля уложено было только 103 километра из 308, пишет издание Darik News со ссылкой на отчет болгарского оператора ГТС. Еще на 36 километров доставлены несваренные трубы. При этом власти республики обещали, что участок до болгарско-сербской границы построят к 31 мая 2020 года.

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Между тем Сербия свой 403-километровый участок завершила в декабре 2019 года, но из-за проблем с болгарской стороны до сих пор не может получать газ по «Турецкому потоку».

Arkad выбрал пять субподрядчиков, среди которых российская Infrastructure Development And Construction d.o.o. (IDC) со штаб-квартирой в Белграде. Соответствующий контракт уже подписан.

В декабре президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в затягивании работ. После чего российская сторона констатировала, что строительство ускорилось. Официальной причиной задержки стала, по заверениям Софии, необходимость соблюсти все формальности.

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