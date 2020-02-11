Болгария попросила у России скидку на газ

Компания Bulgargaz, которая является крупнейшей болгарской газораспределительной компанией, находится на завершающей стадии переговоров с компанией «Газпром экспорт» по снижению цены на сырье. Об этом сообщается на сайте болгарского предприятия.
Ожидается, что достичь соглашения сторонам удастся до конца февраля 2020 года, и цена на газ для Болгарии значительно снизится.
Ранее сообщалось, что в 2020 году Болгария собирается найти замену российскому газу и получать половину топлива из других источников. В частности, речь шла о покупке американского газа.
Болгария с начала 2020 года начала получать газ из «Турецкого потока» — газопровода, который протянулся из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Газопровод начали строить в 2017 году вместо «Южного потока», возведение которого не согласовала Болгария в 2014-м. Первая нитка предназначена для поставок в Турцию, вторая — в Южную Европу.