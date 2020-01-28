Болгария решила заменить российский газ американским

В 2020 году Болгария намерена найти замену российскому газу и получать половину топлива из других источников. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра энергетики страны Теменужки Петковой.

В частности, речь идет о возможности использования американского сырья. «Болгария и США имеют широкое поле сотрудничества в области сжиженного природного газа», — говорится в заявлении. Предполагается, что к концу текущего года 50 процентов потребления природного газа в стране будет диверсифицировано.

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С начала года страна получает топливо из «Турецкого потока». Проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.

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