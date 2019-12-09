Болгария объявила о готовности продолжения «Турецкого потока»

Начать транзитные поставки газа из «Турецкого потока» в Грецию и Северную Македонию болгарская сторона готова с 1 января 2020 года. Об этом заявил директор компании «Булгартрансгаз» Владимир Малинов, сообщает ТАСС.

По его словам, организация начнет заполнять газом 11-километровый участок газопровода уже на этой неделе. Малинов считает, что к 15 декабря Болгария будет полностью готова к началу поставок, а Турция подготовится к 20-му числу.

Также глава компании указал, что участок газопровода «Балканский поток» до границы с Сербией будет завершен к 31 мая 2020 года. После этого по нему смогут прокачивать 8,75 миллиона кубометров в день. До окончания строительства газ будет поступать через существующую газотранспортную сеть.

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин обвинил Болгарию в том, что она намеренно затягивает реализацию «Турецкого потока». Он подчеркнул, что если республика не хочет зарабатывать на транзите газа, то Москва найдет другие возможности.

Болгарский премьер-министр Бойко Борисов в ответ на это заявил, что задержка строительства связана с проведением обязательных процедур. Он выразил надежду, что к концу следующего года магистраль полностью заработает. Борисов рассказал, что страна должна стать единым распределительным центром на Балканах, что согласовано с ЕС и США.

Запуск газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января. Он состоит из двух веток, первая предназначена для турецких потребителей, а вторая — для поставок газа в Южную и Юго-Восточную Европу.

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