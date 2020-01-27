По «Турецкому потоку» прошел первый миллиард кубометров

«Газпром» отчитался о поставках первого миллиарда кубометров по газопроводу «Турецкий поток», который проходит по дну Черного моря. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте компании.

Порядка 54 процентов от названного объема ушли на газовый рынок Турции, а остальное — на турецко-болгарскую границу. Проектная мощность газопровода — 31,5 миллиарда кубометров в год.

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Поставки по «Турецкому потоку» стартовали 1 января 2020 года, как и было запланировано. Спустя неделю, 8 января, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган торжественно открыли новый газовый маршрут в Европу.

Строительство самого маршрута продолжается — Болгария на своей территории строит «Балканский поток», по которому российский газ пойдет в Грецию.

В декабре Путин раскритиковал болгарские власти за промедление в строительстве, но после этого, как отмечал глава «Газпрома» Алексей Миллер, работы начали вести активнее.

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