«Газпрому» предсказали продажу газа себе в убыток

Стоимость тысячи кубометров газа на европейском рынке может опуститься ниже 100 долларов, поэтому «Газпрому» придется вести продажу газа себе в убыток. Такую динамику предсказали аналитики Vygon Consulting, пишет «Коммерсантъ».

Директор по исследованиям компании Мария Белова отметила, что до минимума цены, вероятнее всего, опустятся в конце весны — начале лета. К этому приведут как аномально теплая зима, так и рекордные запасы в европейских хранилищах, накопленные на фоне угрозы прекращения транзитных поставок через Украину.

В «Газпром экспорте» согласились, что цены могут существенно упасть, а к росту они перейдут лишь к четвертому кварталу 2020 года. В компании предполагают, что больше всего на стоимость повлияют погодные условия в нынешнем году.

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Собеседники издания на рынке ожидают, что средние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе составят 143 доллара за тысячу кубометров. Такая ситуация, отмечает один из них, не позволит развиваться американским компаниям, а значит, спустя два-три года предложение СПГ окажется ниже спроса, и цены вновь будут расти.

Между тем в Оксфордском институте энергетических исследований не исключают, что цена в какой-то момент окажется в два раза ниже, дойдя до уровня, к примеру, оптовой цены для крупной промышленности в Московской области.

Директор Центра энергетики МШУ «Сколково» Татьяна Митрова отметила, что в настоящее время, после подписания контракта на транзит с Украиной и ввода в эксплуатацию «Турецкого потока», в Европе наблюдается избыток трубопроводных мощностей. Из-за этого цены на газ испытывают особенное давление, позволяя потребителям выбирать.

На фоне ввода новых СПГ-проектов в США, утверждают эксперты, в Европу могут прийти до 25 миллионов тонн СПГ дополнительно, так что продажа газа в Европе для «Газпрома» окажется менее выгодной, чем на внутреннем рынке. Однако, замечает Митрова, «Газпром» будет стараться удержать долю на рынке и продавать газ по любым ценам. Иначе повторится ситуация с Турцией и Польшей, где в 2019 году компания не снижала цены, что привело к серьезному снижению объема поставок.

20 января сообщалось, что в 2019 году «Газпром» сократил долю поставок на рынке Евросоюза с 45 процентов до 42,5 процента. В первую неделю года поставки компании сократились еще на 20 процентов из-за попыток компании продать накопленные в хранилищах запасы. Аналитики ожидают, что полем для конкуренции между российским трубопроводным газом и американским СПГ станет потребность Европы в 40-50 миллиардах кубометрах.

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