«Газпром» подарил Болгарии максимальную скидку на газ

Стоимость природного газа для Болгарии в новом контракте с «Газпромом» будет ниже более чем на 40 процентов. О том, что российская компания подарила республике максимальную скидку, на пресс-конференции заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, передает ТАСС.

По его словам, символизм подарка в виде нового соглашения заключается в том, что 3 марта отмечается 142-я годовщина освобождения Болгарии в русско-турецкой войне 1877-1878 годов.

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за то, что своим вмешательством она позволила получить отличный результат. Борисов, в свою очередь, заметил, что снижение оказалось «самым большим».

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Представитель «Газпром экспорта» подтвердил заключение контракта с Болгарией. Он указал, что стороны достигли взаимовыгодного решения, а соглашение уже подписано.

Глава компании Bulgargaz Николай Павлов рассказал, что условия контракта позволят снизить стоимость газа для болгарских потребителей на 40 процентов. Цены пересчитают задним числом с 5 августа 2019 года.

Ранее аналитики предсказывали, что в ближайшие годы «Газпром» столкнется с серьезными проблемами при перезаключении контрактов в Европе. Причиной станет резкое падение стоимости природного газа на фоне рекордных поставок сжиженного природного газа (СПГ).

Сейчас у «Газпрома» истек контракт с итальянской Edison, в следующем году закончится действие договоров с венгерским Panrusgas, нидерландской GasTerra, сербской Yugorosgaz A.D., а в 2022-м — с турецкими Bosphorus gaz, Akfel gas, Shell Energy и Botas. В последнем случае ситуация осложняется тем, что турецкие импортеры в 2019 году снизили закупки российского газа на 40 процентов из-за СПГ и поставок с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

В минувшем году, чтобы компенсировать снижение доходов от экспорта газа, российской компании пришлось повышать цены для российских потребителей и стран бывшего СССР.

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