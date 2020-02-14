«Газпрому» предсказали проблемы с контрактами в Европе

В ближайшие годы «Газпрому» необходимо перезаключить контракты со своими старыми клиентами в Европе, которые истекают в 2021-2024 годах. Аналитики предсказывают проблемы с новыми договорами из-за снижения цен и роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, пишет «Коммерсантъ».

Как заявила на Дне инвестора в Нью-Йорке зампред правления компании Елена Бурмистрова, в «Газпроме» видят устойчивый спрос на поставки, а клиенты уже сейчас интересуются заказом дополнительных объемов в течение ближайших пяти лет.

По ее словам, переговоры ведутся с компаниями, которые заключали договор на поставки еще 40-50 лет назад, когда советский газ впервые начали поставлять в Европу.

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Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, комментируя эту информацию, заметил, что в последние годы стоимость газа резко упала, а кроме того, Европа резко увеличила закупки СПГ. В совокупности эти два фактора позволяют говорить, что переговоры будут жесткими, а позиции «Газпрома» окажутся не столь прочны.

В этом году у компании истек контракт с итальянской Edison, в следующем закончится с венгерским Panrusgas, нидерландской GasTerra, сербской Yugorosgaz A.D., а в 2022-м — с турецкими Bosphorus gaz, Akfel gas, Shell Energy и Botas. В последнем случае проблемы наиболее очевидны — турецкие импортеры в 2019 году снизили закупки российского газа на 40 процентов из-за СПГ и поставок с азербайджанского месторождения Шах-Дениз.

На завершающей стадии находятся и переговоры с крупнейшей болгарской газораспределительной компанией Bulgargaz. Стороны хотят достичь соглашения до конца февраля, при этом ожидается, что цена на газ для Болгарии сильно упадет. До этого в стране хотели заменить как минимум половину российского газа на СПГ, в том числе с поставками из США.

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