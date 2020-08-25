Болгария начнет отказываться от российского газа

Газовый оператор Болгарии компания «Булгартрансгаз» подписала контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе, сообщает РИА Новости.

Значимость контракта для экономики стран подчеркивает тот факт, что на нем присутствовали главы правительств Греции и Болгарии — Кириакос Мицотакис и Бойко Борисов.

Материалы по теме Пошли в обход Израиль решил продавать топливо Европе. Чем это грозит России? Голубой бум Россия добывает все больше газа, но теряет миллиарды. В этом виноваты США и Австралия

Начало работы терминала позволит Болгарии постепенно отказываться от российского газа и переходить на СПГ. При этом еще в марте республика смогла добиться от «Газпрома» максимальной скидки в 40 процентов в новом контракте. Тогда Борисов назвал такие условия подарком для страны, а министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за помощь.

Болгария уже сократила закупки у России в связи с приобретением СПГ — в прошлом году республика купила 0,5 миллиарда кубометров через греческий терминал.

Еще одним следствием соглашения станет тот факт, что из основных клиентов российского монополиста только Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия не имеют или не получат в ближайшем будущем прямой доступ к СПГ. Однако последние три страны хорошо интегрированы в общеевропейскую газовую систему, то есть в состоянии покупать топливо на газовых хабах.

Между тем греческий премьер назвал строительство терминала в Александруполисе способом превратить этот порт в энергетический центр мирового масштаба. Он заметил, что страна сможет покупать газ у поставщиков со всего мира, в том числе из США, которые выразили стратегический интерес в развитии порта. Предполагается, что через терминал будет проходить 5,5 миллиарда кубометров в год после регазификации.

Ранее Турция сообщила об открытии крупного месторождения природного газа в Черном море. Поставки с него начнутся к 2023 году и позволят стране существенно сократить импорт топлива, в том числе из России, который за год и без того уменьшился в несколько раз.