«Газпром» возобновил поставки газа в европейскую страну

Российский газовый монополист «Газпром» возобновил поставки топлива в Грецию через территорию Болгарии после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром экспорт».
По словам источника агентства, специалисты заменили поврежденный участок трубы, протестировали качество сварных швов и продули газопровод.
Авария произошла в понедельник, 27 июля, на участке трубопровода на болгаро-греческой границе. В компании «Булгартрансгаз» сообщали, что вероятной причиной ЧП стал износ трубы, поскольку газопровод построили 30 лет назад. На ликвидацию последствий аварии ушло два дня.
Из-за произошедшего поставки газа по трубопроводу пришлось приостановить. Однако в Минэнерго Греции заверили, что ЧП не повлияет на энергетическую безопасность страны, поскольку греческая сторона продолжает получать топливо из России через Турцию, а также имеет запасы сжиженного природного газа.