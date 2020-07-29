«Газпром» возобновил поставки газа в европейскую страну

Российский газовый монополист «Газпром» возобновил поставки топлива в Грецию через территорию Болгарии после аварии на магистральном трубопроводе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром экспорт».

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По словам источника агентства, специалисты заменили поврежденный участок трубы, протестировали качество сварных швов и продули газопровод.

Авария произошла в понедельник, 27 июля, на участке трубопровода на болгаро-греческой границе. В компании «Булгартрансгаз» сообщали, что вероятной причиной ЧП стал износ трубы, поскольку газопровод построили 30 лет назад. На ликвидацию последствий аварии ушло два дня.

Из-за произошедшего поставки газа по трубопроводу пришлось приостановить. Однако в Минэнерго Греции заверили, что ЧП не повлияет на энергетическую безопасность страны, поскольку греческая сторона продолжает получать топливо из России через Турцию, а также имеет запасы сжиженного природного газа.