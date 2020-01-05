Газ по «Турецкому потоку» дошел до Греции и Северной Македонии

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку». Об этом в эфире радио БНР заявил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

Поставки российского газа Болгарии, Греции и Северной Македонии осуществляются через точку «Странджа 2» на границе с Турцией. Мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел «Турецкий поток», не задействованы, однако их могут использовать в случае необходимости.

1 января 2020 года Болгария сообщила, что начала получать российский газ из «Турецкого потока». Достигнутые договоренности позволят сэкономить стране 81 миллион левов (около 41 миллиона евро или 2,8 миллиарда рублей).

«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью около 486 миллиардов рублей из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», который не разрешила возводить Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.

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